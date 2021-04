Il Giornale: "Italia, gli espulsi dell'Under21 sono lo specchio della società"

"Italia, gli espulsi dell'Under21 sono lo specchio della società" l'analisi de Il Giornale sui 5 cartellini rossi rimediati dall'Italia Under 21 in 3 gare dell'Europeo di categoria. Record per Riccardo Marchizza che è diventato il primo giocatore nella storia di Europei e Mondiali ad essere espulso per due volte nelle tre gare dei gironi. E' un attimo - scrive il quotidiano - che l'esuberanza si trasformi in tracotanza. Lo sport è cartina tornasole della società, nella generazione Z può essere riconosciuto lo specchio dei tempi. In passato, ad esempio, Kean e Zaniolo sono stati puniti per dei comportamenti sbagliati in Nazionale. Serve qualcuno che trasmetta ai giovani i giusti esempi, che faccia capire che un'espulsione non è solo un grave danno per se stessi ma per l'intera squadra.