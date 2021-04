Il Giornale: "L'UEFA e le minacce da 'piazzale Loreto'. Ma il castigo sarà solo morale"

vedi letture

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine critica la condotta di questi giorni del presidente dell'UEFA Ceferin, le cui minacce di ieri hanno restituito al suo intervento "il senso limaccioso di una volgare ritorsione". In un "clima da piazzale Loreto", tuttavia, altre parole "meno incendiarie" hanno fatto intendere che i propositi paventati dallo sloveno saranno presto rinfoderati. L'atmosfera da regolamento dei conti - prosegue il quotidiano - non poteva non contaminare l'assemblea dei club di Serie A che si riunirà oggi: alcune società vorrebbero far causa ad Agnelli, ma il presidente Dal Pino è deciso ad impedire una deriva simile.