Il Giornale: "Lazio-Roma, derby senza 'core' ma che si scalda per lo stadio"

Il Giornale scrive che quello di stasera è un derby senza 'core' che si scalda anche per lo stadio, visto che tra Lazio e Roma è battaglia anche per il Flaminio. Infatti sullo sfondo c'è la questione stadio di proprietà e un impianto da tempo abbandonato, ma che farebbe gola a entrambi: il Flaminio. Con il progetto Tor di Valle impantanato, a Friedkin stuzzica l'idea di uno stadio in città con vista sulla necropoli. Anche se le meraviglie nascoste nel sottosuolo della Capitale potrebbero essere un intoppo a un eventuale progetto di parcheggi sotto l'impianto. La Lazio ritiene la struttura (che chiuse i battenti dopo aver ospitato perfino il Sei Nazioni di rugby) perfetta per giocare a calcio.