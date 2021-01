Il Giornale sull'Inter: "Vendita, Suning valuta le opportunità. E il fondo inglese è già in campo"

Il tempo delle smentite in casa Inter sembra finito, almeno per Marotta, che ieri ha di fatto ufficializzato la trattativa tra gli Zhang e BC Partners. Il fondo di private equity sta analizzando la situazione economica e finanziaria del club, e non sarà un lavoro semplice: "Solo al termine, entro quattro settimane - scrive Il Giornale -, Nikos Stathopoulos farà effettivamente la propria offerta agli Zhang per l'intera quota oggi nelle loro mani o solo per parte di essa". Suning valuta l'Inter un miliardo e ha come socio al 31,05% il fondo Lion Rock Capital. Al momento c'è distanza con la valutazione di BC Partners, che non supererebbe i 750 milioni.