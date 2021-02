Il Mattino: "A Insigne manca il sorriso. L'ombra del rigore contro la Juve non si dissolve"

"A Insigne manca il sorriso. L'ombra del rigore contro la Juve non si dissolve". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna ha dedicato al Napoli ed al suo capitano all'interno. Quel tiro dagli 11 metri pesa come un macigno e l'italiano non riesce a smaltirlo. Contro la Dea ha fatto una partita di sacrificio, ma anche quando ha provato a mettere il naso in area non è stato brillante. Preoccupa la botta al polpaccio la cui entità verrà valutata stamani. A Genova potrebbe rivedersi Osimhen: al nigeriano ieri è stato concesso qualche minuto. Niente di eccezionale, ma si è notato qualche miglioramento a livello di fluidità di corsa.