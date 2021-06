Il Mattino: "Austria agli ottavi e ora tutti i club vogliono gli italiani"

C'è spazio anche per l'Europeo sull'apertura odierna de Il Mattino: "Austria agli ottavi e ora tutti i club vogliono gli italiani", si legge. Vittoria di misura per Arnautovic e compagni, che strappano il pass per gli ottavi, dove troveranno l'Italia. Azzurri in grande spolvero nel torneo, che sta diventando per molti una vetrina internazionale, con riflessi anche sul mercato.