Il Mattino: "Champions, l'operazione aggancio"

Ghiotta occasione per il Napoli, che questa sera alle 18.30 affronterà il Torino con la possibilità di agganciare la Juventus e la zona Champions. Così Il Mattino oggi in edicola titola: "Champions, operazione aggancio". Bianconeri fermati dalla Fiorentina ed a quota 66, con i partenopei che li raggiungerebbero in caso di vittoria, per poi giocarsi tutto nelle ultime cinque di campionato, con Atalanta e Milan in leggero vantaggio.