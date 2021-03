Il Mattino: "Con Mertens un'altra storia"

vedi letture

"Con Mertens un'altra storia", titola stamane Il Mattino in edicola. Il Napoli torna a vincere e lo fa con un netto due a zero al Benevento. Prima Mertens e poi Politano firmano la vittoria azzurra, che riporta il Napoli al pari della Lazio ed in piena corsa per l'Europa. Torna in campo il belga e torna a girare offensivamente il Napoli: con Mertens in campo è tutta un'altra storia ed ora Gattuso può tornare a sorridere.