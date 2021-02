Il Mattino: "Conti in tasca a DeLa: in 5 anni passivo di 165 milioni"

vedi letture

"Conti in tasca a DeLa: in 5 anni passivo di 165 milioni", titola stamane Il Mattino in edicola. Il Napoli tra acquisti e cessioni degli ultimi 5 anni ha chiuso con un passivo di 165 milioni. Non un mercato al risparmio dunque nelle ultime dieci sessioni di trattative. Quarto posto tra i passivi in Italia e diciannovesimo in Europa. Il passivo peggiore lo ha l'Inter, seguita da Milan e Juventus.