Il Mattino: "Gattuso detta la linea: testa solo al Milan. Lozano vede il rientro"

Secondo quanto riporta Il Mattino, Lozano vede davvero il Milan: dopo l'allenamento di oggi, la distanza potrebbe accorciarsi ulteriormente. Di sicuro coi rossoneri sarà in panchina - Gattuso non vuol correre rischi - per poi tornare titolare con la Juventus. "Pensiamo a un avversario alla volta, ora il Milan", le parole del tecnico. Lozano a Castelvolturno si è presentato prima di tutti e già prima della seduta aveva lavorato con un fisioterapista. Ma resta la sensazione che per competere con gli attaccanti debba migliorare la fase difensiva, per questo che il vero recupero sarà quello di Mertens.