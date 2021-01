Il Mattino: "Il Napoli travolge la Fiorentina e manda un segnale alla Juventus"

"Il Napoli travolge la Fiorentina e manda un segnale alla Juventus", titola stamane Il Mattino. Il Napoli travolge la Fiorentina con ben sei reti in una gara mai realmente in discussione, con un attacco scatenato ed una difesa che non subisce reti per la prima volta dopo nove gare. Un ottimo segnale in vista della Supercoppa di mercoledì contro la Juventus. Un risultato che cancella le ombre delle ultime due gare, sì vinte, ma con tanta, troppa sofferenza. 6 gol su 7 tiri in porta per gli azzurri, dopo che nelle precedenti gare erano state tante le occasioni fallite.