Il Mattino in apertura: "Insigne, dalla furia al patto: 'Champions, crediamoci'"

"Insigne, dalla furia al patto: 'Champions, crediamoci'". L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio in taglio basso al chiarimento tra Insigne e i compagni dopo lo sfogo nel dopo-gara del Mapei del capitano azzurro: "Trasformiamo questa rabbia in concentrazione", il patto di un gruppo che è consapevole che per la qualificazione in Champions è ancora tutto aperto.