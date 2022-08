Il Mattino in apertura: "Spalletti non cambia il Napoli di Verona: gli acquisti in panchina"

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 07:23 Rassegna stampa di di

"Spalletti non cambia il Napoli di Verona: gli acquisti in panchina", titola stamane in taglio alto Il Mattino. Il tecnico toscano si prepara ad affrontare il Monza con lo stesso undici schierato una settimana fa al Bentegodi: spazio dunque a Kvaratskhelia e Kim, mentre gli ultimi arrivati (Raspadori, Simeone e Ndombele) sembrano destinati ad accomodarsi in panchina.