Il Mattino: "Italia-Argentina a Napoli per Maradona"

Nelle ultime ore si è fatta largo la voce che vorrebbe una sorta di Supercoppa tra Italia, vincitrice dell'Europeo, e Argentina, campione del Sudamerica. E la location potrebbe essere Napoli, per celebrare il ricordo di Diego Armando Maradona. Così Il Mattino oggi in edicola scrive: "Italia-Argentina a Napoli per Maradona". Una sfida che sarebbe accolta con enorme entusiasmo da parte di tutti, ma resta da vedere come e quando incastrare un nuovo evento nel già fitto calendario.