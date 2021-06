Il Mattino: "Italmarket. Da Donnarumma a Locatelli, tutti vogliono gli azzurri"

vedi letture

Il Mattino nell'edizione odierna commenta le sirene di mercato intorno ai giocatori dell'Italia di Mancini. Il primo giocatore ambito da tutti è sicuramente Donnarumma che ha svolto le visite con il PSG e si accaserà in Francia per oltre 10 milioni l'anno. A ruota segue Insigne, il cui contratto è in scadenza nel 2022 e a cui il club non sembra voler concedere l'ingaggio richiesto. La testa del capitano ora è solo per la Nazionale ed il discorso verrà affrontato più in là. Chi rischia di essere il vero gioiello del mercato estivo è Locatelli che il Sassuolo non vuole vendere per meno di 40 milioni di euro. Su di lui in primis c'è la Juventus. Infine Emerson Palmieri che vorrebbe tornare in Italia: piace al Napoli, ma al momento non ci sono state offerte ufficiali.