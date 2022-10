Il Mattino: "Lobotka-Napoli, summit per il rinnovo: a giorni la firma del contratto"

vedi letture

"Lobotka-Napoli, summit per il rinnovo: a giorni la firma del contratto" scrive Il Mattino oggi in edicola. Il Napoli pensa anche al futuro e al mercato e si appresa a blindare uno dei suoi punti di forza: Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco e il Napoli avevano trovato due settimane fa la bozza d'accordo per la firma fino al 2027, con opzione per un altro anno, con ingaggio aumentato e bonus. Ieri c'è stato un altro incontro tra le parti: la firma è in programma in questi giorni.