Il Mattino: "Locatelli, è nato un campione. Ora non può più essere tolto"

Il Mattino si spende in elogi per Manuel Locatelli, del quale scrive che è nato campione, anche se ce ne ha messo di tempo per capirlo. E ora è il simbolo dell'Italia che vole in questo Europeo. Ieri sera contro la Svizzera è stato decisivo come mai prima di adesso, per la doppietta ma anche per il modo con cui ha dettato i tempi in ogni momento. Il ragazzo ha messo in ombra tutti, nella notte di Roma: anche Insigne, che ha dimostrato il livello di maturità raggiunto.