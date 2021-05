Il Mattino: "Mazzoleni nemico del Sud". Furia Vigorito dopo Benevento-Cagliari

"Mazzoleni nemico del Sud", grida il presidente del Benevento Oreste Vigorito, e così titola Il Mattino. In diretta a Sky il presidente è una furia e continua a ripetere: "Il problema è Mazzoleni, il problema è Mazzoleni". "Quando si vuole ammazzare il Sud si mette Mazzoleni al VAR", chiosa il patron sannita. Il Benevento rischia di lasciare la Serie A con il giallo, quando a cinque minuti dal termine della gara Doveri concede un calcio di rigore per fallo su Viola, ma dopo qualche istante Mazzoleni richiama al VAR il direttore di gara, che rimuove il penalty. E sempre Mazzoleni era al VAR la settimana scorsa nell'inspiegabile rete annullata ad Osimhen con il Cagliari. "Quando si vuole ammazzare il Sud si mette Mazzoleni al VAR. Se non si vede il VAR allora togliamolo. All'inizio pensavo potesse aiutare, ora è diventata un'altra giustificazione per le loro cazzate. A rimetterci siamo noi dopo un anno di sacrifici, mentre Mazzoleni, con il culo su una panchina, non sa guardare la TV", le parole di Vigorito.