Il Mattino: "Napoli, ancora nessuna offerta per Koulibaly. Spalletti ci crede"

vedi letture

Il Napoli riparte da Koulibaly. Come riporta Il Mattino, il club azzurro valuterà le eventuali offerte che dovessero arrivare per il centrale difensivo, ma, al momento, ci sono state solamente delle voci di sondaggi, ma nessuna proposta concreta arrivata sul tavolo del presidente De Laurentiis. Qualora alla fine il senegalese dovesse decidere di restare in Campania, potrebbe prendere corpo l'ipotesi di un prolungamento del contratto che è in scadenza nel 2023.