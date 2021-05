Il Mattino: "Napoli e Gattuso, il lungo addio: per la panchina in pole c'è Galtier"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino apre in taglio alto di prima pagina con il titolo: "Napoli e Gattuso, il lungo addio: per la panchina in pole c'è Galtier". La separazione tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis è ormai annunciata da tempo, ma prima c'è una Champions League da mettere al sicuro. Poi si penserà al futuro, con il tecnico del Lille, Cristophe Galtier, che potrebbe essere il nome adatto per la panchina del Napoli.