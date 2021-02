Il Mattino: "Napoli eliminato in Europa League, rabbia Koulibaly"

vedi letture

Il Mattino in edicola oggi, dedica spazio in prima pagina all'uscita di scena del Napoli dall'Europa League: "Napoli eliminato, rabbia Koulibaly" scrive il quotidiano. La vittoria più amara: 2-1 al Maradona, ma spagnoli agli ottavi. "Volevamo andare avanti in Europa League, uscire subito fa male. Non ci sono più scuse. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions" le parole di KK dopo la sfida.