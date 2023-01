Il Mattino: "Napoli, Kvara ai box: è in dubbio per la Salernitana, Spalletti ha 2 opzioni"

"Napoli, Kvara ai box: è in dubbio per la Salernitana, Spalletti ha 2 opzioni" scrive Il Mattino. Il georgiano ieri non si è allenato per precauzione (martedì la febbre l'aveva costretto a saltare il match di coppa Italia contro la Cremonese), oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo ma la decisione definitiva sul suo impiego verrà presa nelle prossime ore. Due le carte a disposizione di Spalletti: Elmas, la soluzione numero uno, ma attenzione anche alla soluzione Raspadori.