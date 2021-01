Il Mattino: "Napoli, l'incubo di Osimhen continua. Il Covid e altri 20 giorni per rientrare"

Come scrive Il Mattino, l'incubo di Victor Osimhen non finisce qui anche perché dal tampone di ieri il giocatore è risultato positivo al Covid. Dal punto di vista fisico sta bene (è asintomatico) e nel suo isolamento domiciliare a Posillipo non ha mai smesso di allenarsi. Corre sul tapis roulant, anzi vola. E vuol dire che l'equilibrio è buono e il nervo del braccio sta bene. Dopo il tampone di lunedì mattina sta bene a tutti gli effetti e anche l'esito ha dato una positività debole. Domani ripeterà nuovamente il test nella speranza che questa possa essere la volta buona. Quando sarà guarito dal Covid, infatti, ci vorranno 15-20 giorni prima di rivederlo in campo.