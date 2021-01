Il Mattino: "Napoli, la prima risposta è arrivata. La squadra si compatta intorno a Gattuso"

Il Mattino in edicola stamani analizza il successo per 4-2 del Napoli in Coppa Italia sullo Spezia. "Napoli, la prima risposta è arrivata. La squadra si compatta intorno a Gattuso" scrive il quotidiano. Vittoria e risposta dopo i ko con Juve e Verona per la squadra di Gattuso. Primo tempo perfetto per gli azzurri con il 4-3-3 e Lozano unico terminale più avanzato: 4 gol e nessun pericolo per Ospina. Dopo un'ora l'improvviso black out, coinciso subito dopo il passaggio al 4-4-2 con l'ingresso di Mertens (che poi è stato a sua volta sostituito dopo 43 minuti con l'ingresso di Bakayoko, impiegato a centrocampo) al posto di Lozano e Osimhen di Elmas. Da quel momento in poi sono cominciati i pericoli per il Napoli che ha incassato due gol. Un calo dopo un primo tempo perfetto per gli azzurri. La reazione degli azzurri c'è stata: ora se ne attendono altre a cominciare dalla prossima sfida di campionato contro il Parma per dare una svolta in termini di continuità ed evitare altri alti e bassi. Gli ultimi sono stati giorni turbolenti per il tecnico, al quale mercoledì De Laurentiis ha rinnovato la piena fiducia, presidente che era infuriato domenica scorsa per il ko al Bentegodi contro il Verona. Gattuso e il Napoli hanno risposto alla grande confermando una grande compattezza tra tecnico e calciatori. Tante note positive, salvo la flessione degli ultimi 25' minuti.