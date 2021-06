Il Mattino: "Osimhen e la partita tra le 'sue' baracche. Il campione gioca con gli amici"

"Osimhen gioca tra le 'sue' baracche. Il campione in vacanza a casa in Nigeria gioca con gli amici". Così in taglio centrale l'edizione odierna de Il Mattino, che rivela le vacanze di Victor Osimhen e le partite con gli amici. L'attaccante del Napoli, dopo una stagione altalenante anche a causa di diversi problemi fisici che non gli ha risparmiato le critiche da parte dei tifosi, cerca il riscatto nella prossima, in attesa di conoscere Luciano Spalletti.