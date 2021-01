Il Mattino: "Osimhen rischia di stare fuori un altro mese. Rientro rimandato a febbraio?"

Non arrivano buone notizie da Victor Osimhen e sale l'apprensione in casa Napoli. Il Mattino oggi in edicola titola: "Osimhen rischia di stare fuori un altro mese. Rientro rimandato a febbraio?". L'attaccante nigeriano avverte ancora fastidi al braccio e alla mano destra. La previsione per il rientro dice che dovrebbe essere in campo tra 20 giorni/un mese, quindi per la sfida al Parma del 31 gennaio o al massimo con il Genoa del 7 febbraio. Un quadro più preciso si avrà alla visita di controllo a CastelVolturno da parte del responsabile dello staff medico azzurro.