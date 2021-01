Il Mattino: "Pazzo Napoli in semifinale. L'ira di Gattuso: 'Io non lascio'"

"Pazzo Napoli in semifinale. L'ira di Gattuso: 'Io non lascio'" scrive Il Mattino in edicola oggi, parlando della vittoria per 4-2 della formazione azzurra ai quarti di finale contro lo Spezia. Un Napoli straripante nel primo tempo, va avanti 4-0 con i gol di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa la reazione degli ospiti. A fine gara lo sfogo di Gattuso: "Non sono Padre Pio".