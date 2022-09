Il Mattino: "Politano prova il recupero sprint per sabato con il Toro"

"Politano prova il recupero sprint per sabato con il Toro", scrive oggi Il Mattino sull'esterno azzurro. Ieri Politano ha svolto lavoro differenziato sul campo di Castel Volturno: mancano ancora tre giorni prima della sfida al Torino e l'esterno proverà a rientrare in extremis. Dato il suo rendimento nelle ultime uscite, sarebbe un recupero importante per mister Spalletti, che si troverebbe con un'arma importante, anche da usare a gara in corso.