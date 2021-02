Il Mattino: "Ringhio e la sua banda rock"

Il Mattino oggi in edicola titola in prima pagina: "Ringhio e la sua banda rock". Una vittoria contro la Juventus per scacciare ombre e fantasmi, oltre che le voci dei gufi che aleggiavano sopra a Ringhio Gattuso ed il suo Napoli. Un riscatto da parte di tutto l'ambiente azzurro, che ha dimostrato compattezza ed unità d'intenti, portando in campo una prestazione di alto livello che ha imbrigliato la Juventus.