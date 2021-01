Il Mattino: "Ringhio, niente alibi: se il Napoli soffre non è colpa del web"

Al termine della gara vinta in extremis ad Udine Rino Gattuso si era lasciato andare ad uno sfogo contro le tante energie spese dai giocatori per rispondere alle numerose polemiche che nascono sul web attorno alla squadra azzurra. Oggi Il Mattino titola: "Ringhio, niente alibi: se il Napoli soffre non è colpa del web". E nel frattempo si allungano i tempi per il recupero di Osimhen: oltre al tampone nuovamente positivo, anche il braccio continua a dare problemi.