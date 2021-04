Il Mattino: "Rinnovo Gattuso, nessun contatto con De Laurentiis ma qualcosa è cambiato"

"Rinnovo Gattuso, nessun contatto con De Laurentiis ma qualcosa è cambiato" scrive Il Mattino oggi in edicola. I giochi non sono fatti, come in tanti credono, ma per il riavvicinamento serve un primo passo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. In casa Napoli si respira un'aria diversa ma, come ha ricordato lo stesso Gattuso ieri durante la seduta d'allenamento ai suoi ragazzi: "Il futuro è il Cagliari e non si deve pensare ad altro. Perché ci vuole poco per rovinare tutto". Però qualcosa è cambiato. Il disagio vissuto da Rino tra gennaio e febbraio è solo un ricordo che ha lasciato il segno e influenzerà la sua scelta ma, fino a pochi giorni fa Gattuso avrebbe detto di no a un'offerta di rinnovo, adesso invece se ADL presenterà un'offerta, Rino ci penserà su. E' un grande passo avanti.