Il Mattino: "Rivoluzione Serie A. Nuova era con Dazn, Sky perde lo scettro"

"Rivoluzione Serie A. Nuova era con Dazn, Sky perde lo scettro" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio alla grande novità sul fronte diritti tv. Dal prossimo anno e fino al 2024, 7 gare della Serie A in esclusiva, solo su Dazn, altre 3 in esclusiva con un'altra emittente. E' rivoluzione! Affare da 840 milioni di euro con le partite in streaming. Sky perde lo scettro dopo 18 anni!