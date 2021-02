Il Mattino sul ko azzurro in Europa League: "Napoli al tappeto ma non è finita"

Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla sconfitta del Napoli in Europa League: "Napoli al tappeto ma non è finita" scrive il quotidiano. La formazione di Rino Gattuso perde con il punteggio di 2-0 in casa del Granada. Pagato a caro prezzo il blackout del primo tempo. Al ritorno servirà un'impresa per ribaltare il turno. Gattuso però deve rinunciare a 10 infortunati.