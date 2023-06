Il Mattino sul nuovo allenatore del Napoli: "Dall'Italiano al francese: le 2 ipotesi"

vedi letture

Prosegue il casting in casa Napoli per il successore di Luciano Spalletti. Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul futuro tecnico degli azzurri. Vincenzo Italiano continuerà ad allenare la Fiorentina mentre salgono le chance del francese Rudi Garcia. Il tecnico è rimasto svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Nassr e conosce molto bene il campionato italiano avendo già guidato la Roma per due anni e mezzo. Rimanendo in Francia una strada porta a Galtier, che ha salutato virtualmente il PSG.

Tra gli accostamenti figura anche quello di Paulo Sousa, tecnico portoghese reduce da un ottima salvezza con la Salernitana. L'ex Fiorentina, però, potrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2024 e rimanere di conseguenza a Salerno. La società ha inviato una Pec per confermare il rinnovo e Il Mattino sottolinea come Sousa, in caso di separazione, potrebbe pagare una penale di circa 1 milione di euro. La suggestione, infine, porta a Zidane e chissà che non si possa pensare anche a De Zerbi.