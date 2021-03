Il Mattino sul pari col Sassuolo: "Suicidio Napoli, rabbia Insigne"

"Suicidio Napoli, rabbia Insigne" scrive Il Mattino sul pareggio degli azzurri col Sassuolo. La formazione di Gattuso raggiunta in pieno recupero da un rigore regalato da Manolas. Azzurri sotto per 2-1, poi la rimonta con i gol di Di Lorenzo e Insigne. Allo scadere il gol del 3-3 firmato da Ciccio Caputo. Un pari che arriva in un maniera assurda, che lascia l'amaro in bocca.