Il Messaggero: "Bivio Lazio. Lunedì con il Milan gara decisiva per sperare nella Champions"

Per la Lazio "è tornato il mal di big" dopo il pesante k.o. contro il Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Messaggero, che sottolinea come a preoccupare in questo momento siano le continue distrazioni, il solito calo e gli acciacchi di uomini chiave e i rincalzi inadeguati. Inzaghi era riuscito a invertire la rotta contro le big, ma l'età media molto alta della squadra, senza un mercato di sostituti veri, ha fatto compiere salti all'indietro mortali. Tutto è però ancora possibile: i biancocelesti sono virtualmente a quota 61, quindi a -5 dal secondo posto, ma con ben quattro squadre in lotta davanti. In questo senso, dal match di lunedì sera contro il Milan passeranno molte delle speranze di Immobile e compagni di qualificarsi alla prossima Champions