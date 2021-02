Il Messaggero: "Crespo su Inter-Lazio: "Inzaghi spettacolare, ma Conte ha squadra più forte"

vedi letture

"Crespo gioca Inter-Lazio: "Inzaghi spettacolare, ma Conte ha la squadra più forte per lo scudetto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero che sottolinea le dichiarazioni dell'attaccante argentino in un'intervista al quotidiano. Domenica a San Siro si giocherà Inter-Lazio, uno scontro quasi diretto, per i nerazzurri che devono assolutamente fare punti per cercare di nuovo il sorpasso sui rossoneri e sperare in un passo falso di quest'ultimi contro lo Spezia. Dall'altra parte i biancocelesti sono in piena lotta per un posto in Champions.