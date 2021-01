Il Messaggero: "Derby, Roma umiliata dalla Lazio. Inzaghi dà una lezione a Fonseca"

Il Messaggero dedica ampio spazio al derby della Capitale vinto dalla Lazio sulla Roma per 3-0. "Derby, Roma umiliata dalla Lazio. Inzaghi dà una lezione a Fonseca" scrive il quotidiano analizzando il ko romanista. La Lazio domina il derby, umilia la Roma, vince 3-0 e si avvicina in classifica (-3). Lezione (non solo tattica) di Inzaghi a Fonseca. Mai in partita i giallorossi che confermano il trend negativo contro le grandi del campionato (solo 4 pari, poi solo sconfitte, contro le più quotate) che può spingerli fuori dalla zona Champions. Fonseca incapace di trovare le contromosse alle scelte di Inzaghi.