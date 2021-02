Il Messaggero: "Fonseca ha un obiettivo in testa: centrare la prima vittoria con una big"

L'edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sulla situazione della Roma. "Fonseca ha un obiettivo in testa: centrare la prima vittoria con una big", titola in prima pagina il quotidiano. La squadra giallorossa, infatti, è prossima alla sfida contro la Juventus e il tecnico portoghese vuol trovare la vittoria al cospetto di una delle compagini in corsa per il titolo. Stasera intanto andrà in scena Fiorentina-Inter.