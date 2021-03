Il Messaggero in taglio alto di prima pagina: "Roma-Napoli, la sfida che vale una stagione"

"Roma-Napoli, la sfida che vale una stagione. La Lazio a Udine, vincere per un posto nelle coppe". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Questa sera all'Olimpico andrà in scena il big match che chiuderà la domenica calcistica fra Roma e Napoli, scontro diretto per la prossima Champions League. Nel pomeriggio invece toccherà alla formazione di Simone Inzaghi scendere in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese.