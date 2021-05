Il Messaggero: "Juve, Ronaldo ha comunicato ai compagni di voler andar via"

Secondo Il Messaggero l'addio di Ronaldo sarebbe l'ultimo capitolo di una stagione deludente, che certifica l'incapacità della Juventus non solo di vincere la Champions ma addirittura di fare meglio degli anni precedenti nonostante un uomo da 101 gol in tre anni. Ai compagni di squadra, CR7, avrebbe già comunicato la sua volontà di andare via. I margini di permanenza sono pochi, Sporting, PSG e United lo tentano. E intanto oggi l'assemblea azionisti Exor potrebbe approvare un aumento di capitale per Juventus.