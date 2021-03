Il Messaggero: "L'addio di Prandelli diventa un atto di accusa per il mondo del calcio"

La lettera con la quale Cesare Prandelli ha voluto motivare il suo addio alla Fiorentina diventa - secondo Il Messaggero - un atto di accusa per "un mondo fatto di para-opinionisti, di iene (e non leoni) da tastiera, di pareri e giudizi che cambiano da una domenica all'altra". Prandelli dice addio senza polemiche con la società o con l'ambiente: è una giornata amara per la Fiorentina, così come per tutto il calcio italiano.