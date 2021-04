Il Messaggero: " L'Italia fa 2-0 in Lituania e Mancini eguaglia Lippi: non perde da 25 gare"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio agli Azzurri con il titolo seguente: "Sensi e Immobile gol. L'Italia fa 2-0 in Lituania e Mancini eguaglia Lippi: non perde da 25 gare". Male il primo tempo poi il ct aggiusta la Nazionale. Vittoria sofferta, ma preziosa in chiave Qatar 2022 con la Svizzera che viene staccata.