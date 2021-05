Il Messaggero: "La Roma non molla la coppetta, ma lo Spezia fa tremare i giallorossi"

vedi letture

"La Roma non molla la coppetta, ma lo Spezia fa tremare i giallorossi" scrive Il Messaggero oggi in edicola. I giallorossi hanno faticato contro lo Spezia (a Fonseca evoca brutti ricordi, la figuraccia delle 6 sostituzioni, l'eliminazione dalla Coppa Italia e la fascia tolta a Dzeko), è come se si fossero accontentati di battere la Lazio, rischiando di farsi sfilare il 7° posto dal Sassuolo, arrivato dietro solo per 2 gol di differenza. Gara complicata contro uno Spezia che ha fatto una grande partita e ha dominato per larghi tratti. Fonseca, ancora in difficoltà per via dei tanti assenti, saluta con l'obiettivo minimo consegnando la squadra a Mourinho con la qualificazione alla Conference League.