Il Messaggero: "Lazio, i giorni della verità: oggi la Samp all'Olimpico e martedì tocca al Bayern"

vedi letture

"Lazio, i giorni della verità: oggi la Samp all'Olimpico e martedì tocca al Bayern". Questo il titolo in taglio alto che Il Messaggero dedica alla Lazio sulla propria prima pagina. Nella giornata odierna i biancocelesti scenderanno in campo e si vedranno di fronte la Sampdoria di Ranieri. Da capire se Simone Inzaghi farà delle scelte particolari in vista della gara di martedì contro il Bayern Monaco in Champions. La Lazio si prepara ai suoi giorni della verità.