Il Messaggero: "Lazio, ritorno ai tre punti. Ora Inzaghi non può più sbagliare"

La Lazio ritrova i tre punti, che in campionato mancavano dal venti dicembre, contro il Napoli. Questa volta ad uscire sconfitta dall'Olimpico è stata la Fiorentina, anche se la vittoria dei biancocelesti è stata piuttosto sofferta: "La Lazio - si legge su Il Messaggero - conferma di essere una squadra che accende e spegne di continuo, che non pare in grado di reggere i 90 minuti e che a volte è preda di amnesie difensive inspiegabili". Per ritrovare lo smalto, però, c'è tempo: ieri contava ritrovare il successo, per l'umore e per la classifica. Decisiva è stata anche la scossa di Lotito, che lunedì aveva parlato al tecnico e alla squadra: "Una vittoria della paura - commenta il quotidiano -. E lo si è visto bene in campo".

A fare la differenza, come spesso accade, sono stati gli uomini migliori dei biancocelesti: "Luis Alberto si riveste da mago per una giornata e ispira tutte le azioni laziali. Milinkovic fa il tuttocampista. Attacca e difende. Decisivo anche su due tiri dei viola. E poi Caicedo e Immobile cinici al massimo. Due occasioni e due gol". Inzaghi avrà il compito, da qui in avanti, di gestire al meglio le rotazioni, ritrovare la condizione, tenere alto il morale e la concentrazione: "È vero che il suo rinnovo non passerà dai risultati delle prossime gare - conclude il quotidiano -, ma dopo Sampdoria, Udinese, Verona, Benevento e Genoa non sono più ammessi passi falsi".