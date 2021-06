Il Messaggero: "Lazio, Sarri pronto a sfidare Mou e ha già allertato tutta la squadra"

Il Messaggero scrive che Maurizio Sarri è carico, lucida le potenzialità della Lazio e non vede l'ora di affrontare Mourinho. Tramite il team manager Derkum, ha già allertato tutti i giocatori con una tabella di allenamento in ferie per uniformare la condizione in vista del doppio ritiro: esercizi base, corsa, propriocettività solo per avere tutto il gruppo allo stesso punto e non iniziare da zero.