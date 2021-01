Il Messaggero: "Lazio, stipendi in anticipo. Oggi sfida all'Atalanta"

L'edizione odierna del Messaggero dedica ampio spazio alla Lazio e alla questione stipendi: i biancazzurri si sono mossi in anticipo sugli stipendi di febbraio e marzo per poter dare un segnale, come confermato dal presidente Lotito. Oggi la compagine capitolina sarà impegnata di nuovo a Bergamo contro l'Atalanta, dopo il ko di mercoledì in Coppa Italia.