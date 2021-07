Il Messaggero: "Lotito e il patto col Diavolo per Luis Alberto. Decide Sarri"

"Lotito e il patto col Diavolo per Luis Alberto. Decide Sarri", scrive stamane Il Messaggero. Da ieri c'è Luis Alberto in ritiro, ma solo Sarri può salvare il suo futuro alla Lazio. Può allenarsi, ma solo perché conviene al club che non ha intenzione di stare al suo giochetto. Non c'è nessuna pace ma una tregua forzata in attesa di sviluppi di mercato. Il ds Tare ha chiesto a Luis Alberto di comportarsi da professionista, salire in ritiro e spiegare ai compagni perché ha mancato loro di rispetto. Ha ancora 4 anni di contratto e non può impuntarsi così. E non può nemmeno chiedere un ritocco. Oltretutto Lotito ha già contattato il Milan per sincerarsi che non ci sia il Diavolo dietro questa operazione. Secondo la Lazio Luis Alberto non si è presentato per fare esplodere il caso e abbassare il prezzo del cartellino. Ora una multa di 50mila euro, ma resterà in rosa per evitare autogol. Il Milan non si spinge oltre 45 milioni, e offre uno scambio alla pari con Leao. La Lazio vuole anche un conguaglio o Saelemaekers. Però ora la palla passa a Sarri, che stravede per lui, ma vuole che resti solo se motivato.