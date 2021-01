Il Messaggero: "Niente sfide europee per il rugby francese. Tremano anche Champions ed Europa League"

Il Messaggero utilizza il titolo seguente all'interno dell'edizione odierna: "Niente sfide europee per il rugby francese. Tremano anche Champions ed Europa League". Divieto di spostamento imposto dalla Francia alle sue squadre: niente coppe. Trema anche il calcio visto che a metà febbraio sono in programma gli ottavi di Champions League e i sedicesimi di Europa League. Le squadre impegnate sono due con il PSG che affronterà il Barcellona in Spagna il 16 febbraio ed il Lille, impegnato con l'Ajax in Olanda il 18. A giugno ci sarà l'Europeo, è possibile dunque una riunione con le autorità francesi a breve. I rischi di non disputare le sfide sono minimi, ma va ricordato che la Ligue 1 è stato l'unico campionato a non concludersi sul campo nel primo lockdown.